Basketball: NBA-Star im Punkterausch

So etwas hat es selbst in der an Rekorden reichen National Basketball Association (NBA) noch nicht gegeben: Klay Thompson von den Golden State Warriors erzielte gestern (Ortszeit) im Heimspiel gegen die Indiana Pacers 60 Punkte und benötigte dafür lediglich 29 Minuten.

Allein in der ersten Hälfte verwandelte Thompson 15 von 22 Würfen, darunter fünf Dreipunkteversuche. Bereits im dritten Viertel beendete Thompson seine Gala freiwillig. Nicht so berauschend verlief der Abend für Österreichs NBA-Export Jakob Pöltl.

