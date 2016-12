Schwimmen: OSV-Team ohne Druck bei Kurzbahn-WM

Mit internationaler Rekordnennung gehen ab heute die Kurzbahn-Weltmeisterschaften der Schwimmer in Windsor (Ontario) in Kanada über die Bühne. In einer umfunktionierten Eishockey-Arena soll auch das achtköpfige Team aus Österreich Topleistungen bringen. Erwartungsdruck wird vonseiten des Verbandes OSV keiner aufgebaut. Das Erreichen der Finalsessions wäre für Lena Kreundl, Felix Auböck und Co. ein großer Erfolg.

