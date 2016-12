Franziskaner aus Aleppo: Keine Spur von Weihnachten

Im der umkämpften syrischen Stadt Aleppo gibt es in diesem Jahr laut dem Franziskanerpater Firas Lutfi keine Spur von Advent oder Weihnachten. „Unser Advent und unser Weihnachten sind ziemlich ähnlich dem ersten Weihnachten in Bethlehem vor 2.000 Jahren: Weihnachten in ärmlichen und spärlichen Verhältnissen“, sagte Lutfi gestern im Interview mit der deutschen katholischen Nachrichtenagentur KNA.

