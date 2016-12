Ski alpin: Abfahrer suchen den Speed

Nach der historischen Pleite der Österreicher bei den Speed-Rennen in Val d’Isere ist im ehemals stolzen und dominanten Abfahrtsteam Feuer am Dach. Herren-Cheftrainer Andreas Puelacher kritisierte die schwer geschlagenen ÖSV-Abfahrer für ihre passive, unerklärlich unsichere Fahrweise. „Wir müssen die Sache bis Gröden in den Griff kriegen“, sagte der Tiroler. Bei einer kurzfristig anberaumten Analyse kam allerdings noch nicht viel heraus.

