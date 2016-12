Karadzic legte Berufung gegen Urteil von UNO-Tribunal ein

Der wegen des Völkermordes in Srebrenica und anderer Kriegsverbrechen zu einer 40-jährigen Haftstrafe verurteilte einstige bosnisch-serbische Präsident Radovan Karadzic hat Berufung gegen das Urteil eingelegt.

Wie das Internetportal Balkan Insight heute unter Berufung auf Anwälte von Karadzic berichtete, umfasst der Berufungsantrag 238 Seiten.

APA/AFP/Robin van Lonkhuijsen

Karadzic hatte bereits am 22. Juli beim UNO-Tribunal für Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien seine Berufung angekündigt. In der nun eingereichten Berufung würden „detailliert 48 wesentliche und verfahrensmäßige Fehler“ angeführt, die - so die Verteidigung - zum „fehlerhaften Urteil“ geführt hätten, berichtete das Internetportal.

Das UNO-Tribunal für Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien (ICTY) hatte am 24. März sein Urteil für Karadzic in erster Instanz verkündet.