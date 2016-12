Syrien: Waffenruhe für Aleppo nur bei Abzug der Rebellen

Die syrische Regierung lehnt eine Waffenruhe für die heftig umkämpfte Stadt Aleppo ab, wenn nicht alle Rebellen abziehen. „Syrien betont, dass es seine Bürger in Ostaleppo nicht als Geisel der Terroristen im Stich lässt“, hieß es heute in einer Erklärung des Außenministeriums in Damaskus. „Sie wird alle Anstrengungen unternehmen, um sie (die Bürger) zu befreien.“

Russland als enger Verbündeter Syriens hatte zuvor eine Resolution des UNO-Sicherheitsrats für eine einwöchige Feuerpause in Aleppo blockiert. Moskau gibt den USA zudem die Schuld am Scheitern geplanter Verhandlungen über die Großstadt.

Syrische Regimetruppen haben in den vergangenen Tagen große Teile des bisherigen Rebellengebiets im Osten Aleppos eingenommen. Die Regierung in Damaskus bezeichnet grundsätzlich alle bewaffneten Regimegegner als Terroristen, auch gemäßigtere Gruppen.