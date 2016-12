Entscheidung am Freitag

Die stark unter Druck geratene südkoreanische Präsidentin Park Geun Hye will das Ergebnis eines angekündigten Amtsenthebungsverfahrens gegen sie akzeptieren. Das ließ sie am Dienstag durch Vertreter ihrer Partei ausrichten. Park hatte davor widersprüchliche Signale zu einem möglichen Rücktritt ausgesandt. Das Parlament stimmt am Freitag über ihre Entmachtung ab - Hintergrund ist ein Korruptionsskandal, der immer breitere Wellen schlug.

