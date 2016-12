Irakische Armee meldet Geländegewinne in Mossul

Die irakische Armee hat nach eigenen Angaben weitere Teile der Stadt Mossul von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zurückerobert. Generalleutnant Abdel Amir Raschid Dscharallah sagte heute im irakischen Fernsehen, die Truppen seien in das Salam-Krankenhaus unweit des Tigris eingerückt.

Von einem Oberst erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters, in den Morgenstunden sei eine neue Offensive gegen den IS in der Metropole begonnen worden. Damit solle die Initiative übernommen und die Islamisten an Gegenangriffen gehindert werden.

Insgesamt 100.000 Soldaten und verbündete Milizen hatten vor sieben Wochen den Sturm auf die IS-Hochburg eingeleitet. Die Islamisten haben eine Serie von Gegenangriffen gestartet.