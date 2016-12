Adele und Beyonce Favoritinnen bei Grammy

Die britische Sängerin Adele und Beyonce sind die großen Favoritinnen für die Grammy-Verleihung im kommenden Jahr. Beide wurden heute in den drei wichtigsten Kategorien des Musikpreises nominiert: „Album des Jahres“, „Aufzeichnung des Jahres“ und der Komponistenpreis „Song des Jahres“.

Der frühere Teeniestar Justin Bieber und die dänische Popgruppe Lukas Graham sind jeweils in zwei dieser drei Königskategorien vorgeschlagen. Die Grammys werden am 12. Februar in 83 Kategorien verliehen. US-Late-Night-Moderator James Cordon wird die 59. Auflage der Show im Staples Center in Los Angeles präsentieren.