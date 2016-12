EU-Emissionshandel hart umkämpft

Wer viel CO2 produziert, soll dafür zahlen: Für die einen bildet der Emissionshandel das Zentrum der europäischen Klimapolitik, die anderen werfen dem System Nutzlosigkeit vor. Und jene, die der Handel mit CO2-Zertifikaten direkt betrifft, versuchen möglichst viel für sich herauszuschlagen.

Eine neue Studie, die ORF.at vorab vorliegt, gibt Einblick in das intensive Lobbying von Industrievertretern in Brüssel. An dem Bericht zeigt sich auch, wie umstritten und zugleich umkämpft das klimapolitische Werkzeug ist.

