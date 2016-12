Studie: Nur eines von vier Hasspostings wird entfernt

Nur etwas mehr als ein Viertel angezeigter Hassreden im Internet werden von Sozialen Netzwerken entfernt. Nach einer heute von der Kommission veröffentlichten ersten Analyse führte eine Benachrichtigung an den Betreiber nur in 28 Prozent der Fälle zum Löschen des Eintrags. Die Untersuchung wurde von zwölf Nichtregierungsorganisationen in neun EU-Ländern über einen Zeitraum von sechs Wochen vorgenommen.

„IT-Unternehmen werden mehr tun müssen“

„Während die IT-Unternehmen sich in die richtige Richtung bewegen, zeigen die ersten Ergebnisse, dass die IT-Unternehmen mehr werden tun müssen“, sagte die für Justiz, Verbraucherschutz und Gleichstellung zuständige EU-Kommissarin Vera Jourova.

Laut der Untersuchung führten insgesamt 600 Benachrichtigungen nur in 169 Fällen zum Löschen des betroffenen Eintrags. 40 Prozent der Anfragen wurden binnen 24 Stunden beantwortet, 43 Prozent binnen 48 Stunden.

In einer Vielzahl der Fälle ging es um ausländerfeindliche Hetzreden, darunter antimuslimische Äußerungen oder gegen die ethnische Herkunft oder Rasse von Menschen gerichtete Parolen, hieß es in einer Mitteilung der Kommission.

Reaktionszeit der Firmen wurde untersucht

Untersucht wurde unter anderem die Reaktion von Facebook, Twitter und YouTube. Sie gehören zu den Unterzeichnern des im Mai verabschiedeten Verhaltenskodex. Er sieht unter anderem die Selbstverpflichtung zu klaren und effizienten Systemen für die Meldung von Hassreden vor sowie deren Prüfung binnen 24 Stunden und anschließendem Löschen der fraglichen Inhalte.

Facebook bearbeitete 50 Prozent der Anfragen binnen eines Tages, weitere 41,9 Prozent innerhalb von 48 Stunden. Bei YouTube wurden 60,8 Prozent der angezeigten Inhalte in den ersten 24 Stunden analysiert, 9,8 Prozent innerhalb von zwei Tagen, bei Twitter wurde ein Großteil erst innerhalb von 48 Stunden beantwortet (56,1 Prozent), nur etwa knapp ein Viertel innerhalb des ersten Tages (23,5 Prozent).