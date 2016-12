Auto fiel in Loch - US-Amerikanerin starb

Eine 69-Jährige ist in Texas mit ihrem Auto in ein riesiges Straßenloch gestürzt, das sich plötzlich unter ihr aufgetan hat. Nach Angaben lokaler Medien versank die Ex-Polizistin mit ihrem Wagen in mehr als dreieinhalb Meter tiefem Wasser und starb.

Massive Texas sink hole swallows two cars, killing deputy https://t.co/j839znAejw pic.twitter.com/AmpttkUfa5 — NBC News (@NBCNews) 5. Dezember 2016

Ein zweites Auto fiel ebenfalls in die gewaltige Grube in San Antonio: Der Fahrer wurde leicht verletzt. Laut dem örtlichen Sherrif soll ein Abwasserkanal unter der Straße nach schweren Regenfällen geborsten sei.