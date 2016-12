Air Berlin verabschiedet sich von Mallorca

38 Jahre nach ihrem Erstflug verabschiedet sich Air Berlin im Frühjahr von Mallorca. Mit Flügen auf die Balearen-Insel war die Fluggesellschaft zur deutschen Nummer zwei herangewachsen.

Zum Sommerflugplan 2017 übernehme die österreichische Niki diese Flüge, bestätigte ein Unternehmenssprecher einen Bericht der „Mallorca Zeitung“.

Die wirtschaftlich angeschlagene Air Berlin war bisher an Niki beteiligt, hatte aber den Verkauf der Anteile an den Großaktionär Etihad bekanntgegeben. Im Zuge des Geschäfts übernimmt Niki bestimmte touristische Mittelstrecken ecken in Südeuropa, Nordafrika und der Türkei von Air Berlin. Ausgenommen ist Italien.

Sozialdumping: Ryan Air weist Kritik zurück

Die irische Fluggesellschaft Ryanair hat indes Vorwürfe zu schlechten Arbeitsbedingungen ihres fliegenden Personals zurückgewiesen. Insbesondere der Markt für Piloten sei hochreguliert und internationalisiert, sagte der Airline-Personalchef Eddie Wilson der dpa. Letztlich könnten sich Piloten weltweit ihre Arbeitsstelle aussuchen.

„Wir brauchen und haben attraktive Arbeitsbedingungen, damit die Leute überhaupt zu uns kommen“, sagte Wilson.