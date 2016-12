Johnson: 18 Monate reichen für „Brexit“-Verhandlungen

Der britische Außenminister Boris Johnson geht davon aus, dass die von der Europäischen Union genannten 18 Monaten als Frist für die „Brexit“-Verhandlungen „absolut ausreichen“.

Wenn sich alle konstruktiv verhalten würden, könne in diesem Zeitrahmen ein großartiges Ergebnis für Großbritannien und den Rest Europas erzielt werden, sagte Johnson heute in Brüssel. Er sei sich sicher, dass auch die EU positiv gestimmt und kompromissbereit sei, so Johnson.

Barnier will Abschluss bis Oktober 2018

Zuvor hatte der Chefunterhändler der EU-Kommission, Michel Barnier, erklärt, die Gespräche sollten bis Oktober 2018 abgeschlossen sein.

Er verwies zur Begründung auf die Ankündigung der britischen Premierministerin Theresa May, bis Ende März 2017 den Austrittsantrag nach Artikel 50 der EU-Verträge bei der EU einzureichen.