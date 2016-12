Deutschland muss AKW-Konzerne entschädigen

Die deutsche Regierung muss wegen des vorzeitigen Atomausstiegs Entschädigungen an die Betreiber der Atomkraftwerke in Deutschland zahlen, gab das deutsche Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe heute bekannt.

Über die Höhe sagte das Gericht nichts. Schätzungen gehen von einem Betrag von 19 Milliarden Euro aus. Unterdessen laufen Verhandlungen in Berlin, wie die riesigen Kosten für die Entsorgung des atomaren Mülls aufgeteilt werden sollen - hier geht es um rund 23 Milliarden Euro.

