Bank Austria: Tourismus 2016 mit sattem Einnahmenplus

Bei den österreichischen Beherbergungsbetrieben klingeln heuer die Kassen. „Der heimische Tourismus, der im Vorjahr Gesamteinnahmen von 24,4 Mrd. Euro verbuchen konnte, kann sein Ergebnis 2016 voraussichtlich nochmals deutlich verbessern“, erwartet Bank-Austria-Ökonom Günter Wolf. Im Vorjahr hatten die Einnahmen um 3,1 Prozent zugelegt.

Heuer sei „ein überdurchschnittliches Einnahmenplus“ zu erwarten. In den ersten zehn Monaten gab es bereits einen Zuwachs gegenüber dem Vorjahr von über fünf Prozent. Die Gästezahl erhöhte sich um 5,4 Prozent, die Übernachtungen in den Beherbergungsbetrieben stiegen um 5,1 Prozent. Die Nachfrage nach Urlaub in Österreich war schon in der vergangenen Wintersaison 2015/16 überdurchschnittlich dynamisch; das setzte sich im Sommer 2016 fort.

Unsicherheit im Ausland

Begünstigt wurde diese Entwicklung durch die unsichere geopolitische Lage, das günstige Wetter und den massiven Zuwachs an deutschen Urlaubern. Zwischen Jänner und Oktober kamen um 7,5 Prozent mehr Deutsche nach Österreich als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, das war der stärkste Anstieg seit 25 Jahren. Die deutschen Nachbarn bilden hierzulande von jeher die größte und damit wichtigste Urlaubernation.

Generell habe sich die Tourismuskonjunktur 2015 und 2016 - nach sechs wachstumsschwachen Wirtschaftsjahren - erholt. Es war zwar auch in den Jahren davor laufend von neuen Gästerekorden und Einnahmensteigerungen die Rede gewesen, doch erst 2015 hätten sich die Sektoreinnahmen auch preisbereinigt nennenswert erhöht.