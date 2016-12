Fahrverbote in Paris wegen Smogs verlängert

Wegen hoher Smogbelastung sind die Fahrverbote in Paris bis morgen verlängert worden. Jedes zweite Auto muss nach einer Anordnung der Polizeipräfektur stehen bleiben. Fahren dürfen nur Fahrzeuge, bei denen die letzte Ziffer im Nummernschild ungerade ist. Auch im Südosten Frankreichs wurden überhöhte Werte von Feinstaub und Stickoxiden gemessen.

„Öffis“ fahren kostenlos

Die Fahrverbote gelten für die französische Hauptstadt und 22 angrenzende Gemeinden. Der öffentliche Nahverkehr war dafür kostenlos. Tags davor durften nur Wagen mit einer geraden Endziffer im Nummernschild fahren. Ausgenommen waren unter anderem Taxis, Rettungswagen, Carsharing-Autos und bestimmte Lieferfahrzeuge. Es ist das vierte Mal in knapp 20 Jahren, dass solche Maßnahmen verhängt werden.

Dennoch Staus

Trotz des eingeschränkten Verkehrs kam es im Pariser Großraum zu massiven Staus. Dazu trug auch der Ausfall der Regionalbahnlinie zum Flughafen Charles de Gaulle nördlich der Hauptstadt bei.

Die Bewohner von Paris leiden bereits seit Tagen unter starker Luftverschmutzung, am Montag war der Eiffelturm von Smog umhüllt. Die für die Luftqualität zuständige Agentur Airparif erklärte, die Autoabgase und das Heizen mit Holz seien die Hauptgründe für den Smog. Dazu komme eine Inversionswetterlage ohne Wind, bei der sich wärmere Luft über die kältere am Boden lege und so den Abzug der Partikel verhindere.

Die Chefin von Airparif, Amelie Fritz, sagte, die Fahrverbote seien sinnvoll, reichten aber nicht aus. Die Luftverschmutzung müsse längerfristig bekämpft werden, etwa durch eine bessere Isolation von Häusern oder eine Senkung der Emissionen von Verkehr und Industrie.