Zwischenlager erreichen Kapazitätsgrenze

Während Länder wie Deutschland nach der Katastrophe in Fukushima den Ausstieg aus der Atomkraft planen, feiern die USA deren Renaissance. Mit neuen Kernkraftwerken wächst auch der Atommüll, viele Zwischenlager geraten an ihre Grenzen und werden zum Sicherheitsrisiko. Als Gesamtendlager wurde Yucca Mountain in Nevada bestimmt - vor rund 30 Jahren. Doch der Streit darüber dauert bis heute. Nun, unter Präsident Donald Trump, könnte sich das Blatt aber wenden.

