Barrierefreier Zugang zu Messbüchern gefordert

Die seit heute im Buchhandel in Österreich verfügbare revidierte Fassung der Einheitsübersetzung der Bibel soll künftig auch in den liturgischen Büchern blinden und stark sehbehinderten Menschen zugänglich sein. Das forderte die Arbeitsgemeinschaft der Katholischen Blindenvereinigungen im deutschen Sprachraum in einer gemeinsamen Resolution.

Mehr dazu in religion.ORF.at