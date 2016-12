Kerry verspricht NATO-Staaten Bündnistreue der USA

US-Außenminister John Kerry hat den NATO-Verbündeten versprochen, sein Land werde auch unter Präsident Donald Trump ein verlässlicher Bündnispartner sein. „Der Regierungswechsel in den Vereinigten Staaten wird nichts daran ändern, dass die Vereinigten Staaten unerschütterlich zu den Idealen und NATO-Verpflichtungen stehen“, sagte er heute bei einem NATO-Außenministertreffen in Brüssel.

Ganz konkret nannte er in diesem Zusammenhang auch die in Artikel 5 des NATO-Vertrags verankerte Beistandsverpflichtung. „Die Alliierten am NATO-Tisch sind Amerikas engste Freunde und leistungsfähigste Partner“, sagte Kerry.

Innerhalb des Militärbündnisses hat die Wahl Trumps große Besorgnis ausgelöst. Der künftige US-Präsident hatte sich im Wahlkampf wiederholt kritisch zur NATO geäußert und sogar das Prinzip der Beistandsverpflichtung infrage gestellt. Zudem forderte er höhere Verteidigungsausgaben der Bündnispartner und fragte, warum immer die USA die Führungsrolle übernehmen müssten.