Überraschender Direktangriff

Mit einem überraschenden Tweet und den Worten „Bestellung stornieren!“ hat der designierte US-Präsident Donald Trump den US-Konzern Boeing am Dienstag in Bedrängnis gebracht. Konkret ging es um die Air Force One: Die Kosten für die neuen Präsidentenmaschinen liefen aus dem Ruder, so Trump. Nur kurz zuvor hatte der Boeing-Chef in der „Chicago Tribune“ Bedenken zu Trumps Handelspolitik geäußert. US-Medien sehen nun nicht nur eine Antwort auf Boeings Kritik an Trump, sondern eine Warnung an die ganze Verteidigungsbranche.

