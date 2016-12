CNN: Sohn von Trumps Sicherheitsberater im Zwielicht

Das Übergangsteam des gewählten US-Präsidenten Donald Trump habe sich bemüht, sicherheitsrelevante Fragen betreffend den Sohn des designierten Sicherheitsberaters Ex-Generalleutnant Michael Flynn zu klären. Das meldete der Sender CNN gestern unter Berufung auf US-Regierungskreise.

Michael G. Flynn hatte den Angaben zufolge für seinen Vater als Spitzenberater und Teamchef gearbeitet. Er soll regelmäßig Verschwörungstheorien verbreiten und Kraftausdrücke in seinen Internetpostings verwenden sowie rassistische Meinungen auf Twitter und Facebook zum Ausdruck bringen.

Das habe Kritik und die Frage aufgeworfen, welchen Grad an Einfluss er in der künftigen Trump-Regierung haben könnte. Der gewählte Vizepräsident Mike Pence wollte in der CNN-Sendung „The Lead“ trotz wiederholter Fragen nicht darauf antworten, ob er wisse, ob das Trump-Übergangsteam eine Sicherheitsüberprüfung von Flynn Junior angefordert habe. Pence sagte nur, der jüngere Flynn habe lediglich seinem Vater bei Terminplanungen und administrativen Angelegenheiten geholfen.