Erhebliche Zerstörungen

Bei einem verheerenden Erdbeben in Indonesien sind mindestens 25 Menschen gestorben, Dutzende wurden verletzt. Das Epizentrum lag nur acht Kilometer unter der Erdoberfläche am Nordende der Insel Sumatra. Die Menschen flüchteten in Panik auf die Straße. Die Schäden sind enorm, Gebäude stürzten ein. Bilder in sozialen Netzwerken zeigten meterhohe Schuttberge. Verletzte wurden auf der Straße notversorgt.

Lesen Sie mehr …