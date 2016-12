Fluglinie wollte offenbar Sprit sparen

Im Fall des Flugzeugabsturzes in Kolumbien mit 71 Toten ist am Dienstagabend (Ortszeit) der Chef der Chartergesellschaft LaMia festgenommen worden. Der Airline wird vorgeworfen, aus Kostengründen zu wenig Sprit getankt zu haben. In der Vergangenheit soll es zu einem ähnlichen Vorfall gekommen sein. Auch Vertreter der Luftsicherheitsbehörde sind im Visier der Ermittler, weil der Flugplan in dieser Form nicht genehmigt hätte werden dürfen.

