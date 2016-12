„Pizzagate“: Trump feuert Mitarbeiter

Wegen der Verbreitung einer Verschwörungstheorie hat der gewählte US-Präsident Donald Trump ein Mitglied seines Übergangsteams entlassen. Michael G. Flynn Junior, Sohn des künftigen Nationalen Sicherheitsberaters Trumps, sei nicht mehr Teil des Teams, berichteten US-Medien gestern unter Berufung auf Trumps Sprecher Jason Miller.

Der 33-Jährige hatte über Soziale Netzwerke Gerüchte verbreitet, wonach die Demokratin Hillary Clinton und ihr Wahlkampfchef John Podesta aus einer Pizzeria in Washington heraus einen Kinderpornoring betrieben.

Aufgrund der falschen Behauptung, die unter dem Schlagwort „Pizzagate“ auf rechten Seiten und in Sozialen Netzwerken kursierte, hatte ein Mann am Sonntag in dem Restaurant Comet Ping Pong das Feuer eröffnet und mindestens einen Schuss abgegeben. Flynn hatte noch nach dem Vorfall auf Twitter geschrieben: „Bis sich #Pizzagate als falsch herausstellt, bleibt es eine Geschichte.“

