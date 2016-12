Abgasskandal: Brüssel bereitet Klage vor

Die EU-Kommission wird nach Angaben des EU-Parlamentariers Jens Gieseke (CDU) heute ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland und sechs weitere Mitgliedsstaaten einleiten, die bei Verstößen gegen die Emissionsvorschriften nicht gegen die verantwortlichen Autokonzerne vorgegangen sind.

Industriekommissarin Elzbieta Bienkowska hatte das Verfahren Mitte September angekündigt. Der formale Beschluss solle heute fallen, sagte Gieseke der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

Hintergrund ist der Einbau von Abschalteinrichtungen in Autos, mit denen etwa Volkswagen Abgaswerte in Dieselautos gedrückt hat. Laut EU-Verordnung sind solche Einrichtungen verboten - verwendet ein Unternehmen sie dennoch, muss es bestraft werden. Die Kommission kritisiert laut Bericht, dass Deutschland und sechs weitere Staaten ein solches Sanktionssystem nicht umgesetzt und deshalb gegen EU-Recht verstoßen haben.

VW droht Millionenstrafe in Südkorea

Im Abgasskandal kommt auf Volkswagen nun eine weitere Strafzahlung in Südkorea zu. Die Wettbewerbshüter kündigten in Seoul an, dem Konzern eine Strafe von umgerechnet rund 30 Millionen Euro wegen falscher Werbeversprechen zum Schadstoffausstoß aufzubrummen. Es ist die bisher höchste Strafe in einem solchen Fall in dem Land.