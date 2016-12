Aktivisten: Aleppos Altstadt eingenommen

Die syrische Armee hat nach Angaben von Aktivisten die gesamte Altstadt Aleppos eingenommen. Das teilte die oppositionsnahe Syrische Beobachtungstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien heute mit.

Der Widerstand der Rebellen in der heftig umkämpften nordsyrischen Stadt Aleppo breche zunehmend zusammen, heißt es von den Aktivisten. Die Rebellen seien zu einem Rückzug aus dem Gebiet gezwungen, weil sie Gefahr liefen, eingekesselt zu werden.

Im Ostteil der einstigen Wirtschaftsmetropole hatten die Regierungstruppen Mitte November eine Großoffensive begonnen. Seither sind nach Angaben der Beobachtungsstelle mehr als 80.000 Zivilisten aus den östlichen Vierteln geflüchtet. Rund 170.000 Menschen sollen Schätzungen zufolge dort noch eingeschlossen sein.

Russischer Berater in Aleppo getötet

Ein russischer Militärberater wurde durch Beschuss im Westen Aleppos getötet. Der Offizier sei bei Artilleriefeuer auf ein Wohnviertel schwer verletzt worden und später gestorben, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau der Agentur TASS mit. Ärzte hätten mehrere Tage um sein Leben gekämpft. Erst am Montag waren beim Beschuss eines Feldlazaretts in Aleppo eine russische Ärztin und eine Helferin getötet worden.