Acht Pferde bei Feuer in oö. Reiterhof verbrannt

Acht Pferde sind in Hohenzell (Oberösterreich) in ihren Boxen verbrannt. Aus noch unbekannter Ursache war auf einem Reiterhof in der Nacht auf heute ein Großbrand ausgebrochen.

