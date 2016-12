Bei Eybl wackeln Dutzende Arbeitsplätze

Der Textilhersteller Eybl mit Sitz in Krems verlegt seine Produktion nach Bosnien. Am Standort in Niederösterreich soll deshalb Personal abgebaut werden. Die Rede ist von „einem Großteil“ der hundertköpfigen Belegschaft.

