CDU stimmt gegen doppelte Staatsbürgerschaft

Die CDU will die geltende Regelung zur doppelten Staatsbürgerschaft in Deutschland rückgängig machen. Der Parteitag in Essen stimmte heute mit knapper Mehrheit dafür, die erst 2014 weggefallene Optionspflicht für in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern wieder einzuführen.

Schlappe für Parteispitze

Die Basis stellte sich damit gegen die Empfehlung der Parteispitze. Innenminister Thomas de Maiziere hatte in Essen zuvor vergebens für den mit der SPD getroffenen Kompromiss geworben. Es gebe derzeit keine politischen Mehrheiten für eine Änderung, sagte er. Zudem würde ein Zurückdrehen einen Teil der Betroffenen „vor den Kopf stoßen“.

Die derzeitige Regelung sieht vor, dass in Deutschland geborene und aufgewachsene Kinder ausländischer Eltern unter Bedingungen beide Pässe behalten können. Die Innenminister der Union hatten bereits vor einigen Wochen beschlossen, bis 2019 prüfen zu wollen, ob die Doppelpassregel zur Integration beiträgt - oder das Gegenteil bewirkt.

Merkel als CDU-Chefin bestätigt

Zuvor war Bundeskanzlerin Angela Merkel für weitere zwei Jahre im Amt der Bundesvorsitzenden bestätigt worden. Die 62-Jährige erhielt bei ihrer neunten Wahl gestern 89,5 Prozent der Stimmen der 944 Delegierten. Es ist das zweitschlechteste Ergebnis ihrer bisherigen Wahlen. 2004 hatte sie eine Zustimmung von 88,4 Prozent erhalten, 2012 waren es 97,9 Prozent.

