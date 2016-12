Champions League: Gruppensiege für Arsenal und Napoli

Der letzte Spieltag in der Champions-League-Vorrunde hat gestern in Gruppe A noch einen Wechsel an der Tabellenspitze gebracht. Arsenal eroberte mit einem 4:1-Erfolg bei Basel Platz eins. Möglich gemacht wurde das durch ein blamables Remis von Paris Saint-Germain (PSG) im Heimspiel gegen Ludogorez Rasgrad.

Napoli fixierte mit einem Erfolg bei Benfica Lissabon den Sieg in Gruppe B. Besiktas Istanbul hätte aufgrund der Niederlage der Portugiesen die Chance auf den Aufstieg ins Achtelfinale gehabt. Dieser Traum platzte bei Dynamo Kiew aber brutal.

