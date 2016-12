Migration: Wirtschaft braucht gezielte Zuwanderung

Um den sozialen Frieden in Österreich aufrechtzuerhalten, müssen die Systeme - etwa Bildung, Arbeitsmarkt und öffentliche Sicherheit - in Balance bleiben: So lautet eine der Hauptaussagen des heute im Innenministerium vorgestellten Migrationsberichts.

Die Wirtschaft benötige gezielte Zuwanderung von qualifizierten, erwerbstätigen Menschen, sagte der frühere IHS-Chef Bernhard Felderer, Leiter des Arbeitsfeldes Wirtschaft und Infrastruktur.

Abwanderung von Ärzten stoppen

Der frühere Caritas-Präsident Franz Küberl leitete die Gruppe Gesundheit und Pflege. Auch er sprach sich für gezielte Zuwanderung zur Bedarfsdeckung bei Pflegekräften aus. Um einem Ärztemangel entgegenzuwirken, soll auch die Abwanderung von Medizinabsolventen und medizinischem Personal verhindert werden.

Beleuchtet wurde vom Migrationsrat auch die Situation in den Herkunftsländern. Hier werden etwa langfristige Maßnahmen zur Entwicklung von Demokratie und die Stärkung der politischen Stabilität gefordert.

Sobotka fordert Enquete

Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) schlug zum Thema Migration eine parlamentarische Enquete vor. Es handle sich bei dem Thema um eine gesamtstaatliche Aufgabe, stellte er bei einer Veranstaltung im Innenministerium heute fest. Dabei wurde ihm der Bericht des Migrationsrats vorgestellt und überreicht.

Der Migrationsrat für Österreich wurde im April 2014 als unabhängiges Gremium mit dem Vorsitzenden Paul Lendvai eingerichtet. „Der Bericht soll als inhaltliche Grundlage für langfristige Migrationsstrategien dienen“, sagte Lendvai bei der Präsentation.