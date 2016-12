Draghis erschwerter Drahtseilakt

Das EZB-Direktorium berät am Donnerstag über das weitere Vorgehen - Zentralbankchef Mario Draghi ist nach dem Nein zum Referendum in Italien, das besonders hoch verschuldet ist, noch mehr unter Druck. Das Problem: Das Anleihekaufprogramm der EZB stößt langsam, aber sicher an seine Grenzen und kann nicht auf ewig verlängert werden. Zugleich muss Draghi jede noch so kleine Andeutung, die die Finanzmärkte missverstehen könnten, um jeden Preis vermeiden.

Lesen Sie mehr …