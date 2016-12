10.000 Gänse verenden nach Landung in Giftsee

In den USA sind offenbar rund 10.000 Schneegänse verendet, als sie gezwungen waren, wegen eines Schneesturmes auf einem See in den USA zu landen. Bei dem Gewässer handelte es sich jedoch um den hochgiftigen See einer stillgelegten Bergbaumine.

In der Berkeley-Mine wurden von 1955 bis zur Stilllegung 1982 fast 300 Millionen Tonnen Kupfererz im Tagbau abgebaut. Die gigantische Grube wurde danach mit Wasser gefüllt. Darin lösten sich Stoffe wie Arsen, Kadmium, Kobald, Kupfer und Eisen und machten das Wasser sauer wie Essig.

Reuters/Adam Tanner

Wegen der auffällig roten Farbe des Gewässers wurde der See zu einer Touristenattraktion. Für einen Eintritt von zwei Dollar durften Besucher sich der Giftbrühe nähern. Wissenschaftler hingegen waren fasziniert von der Möglichkeit in dem hochtoxischen Wasser Lebewesen wie Algen und Bakterien zu beobachten.

See war „weiß vor Vögeln“

Die Gänse erwiesen sich jedoch als weit weniger widerstandsfähig als der grüne Schleim. Rund 10.000 tote Tiere „färbten“ den See Ende November, dieser sei „weiß vor Vögeln“ gewesen, sagte ein Sprecher der Mine. Wie viele der Vögel tatsächlich an dem kontaminierten Wasser verendeten, kann derzeit nur geschätzt werden. „Die Zahl liegt jenseits von allem, was wir in den letzten 21 Jahren beobachtet haben“, sagte Mark Thompson, Umweltbeauftragter von Montana der Associated Press.