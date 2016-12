Aleppo: Syrische Führung lehnt Feuerpause ab

Syriens Führung lehnt eine neue Feuerpause für die schwer umkämpfte Stadt Aleppo ab. „Wir werden keine Waffenruhe akzeptieren“, sagte der Parlamentsabgeordnete aus Aleppo, Fares Schehabi, heute der dpa. „Sie (die Rebellen) müssen zuerst abziehen. Wenn sie nicht abziehen, werden wir unsere Angriffe fortsetzen.“

In Aleppo mehren sich die Anzeichen für den Fall des von Rebellen gehaltenen Ostens der Millionenmetropole. Die Gegner von Präsident Baschar al-Assad forderten heute eine sofortige fünftägige Feuerpause, damit Zivilisten die Gebiete der Aufständischen im Osten der zweitgrößten syrischen Stadt verlassen könnten.

Zudem boten die Rebellen ein All-Parteien-Gespräch an, um über die Zukunft Aleppos zu entscheiden. Zuvor hatten Oppositionelle berichtet, dass die Rebellenmilizen in der Großstadt immer weiter vor den Angreifern zurückwichen. Die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien teilte mit, Assads Truppen hätten die komplette Altstadt erobert.

Grafik: ORF.at; Quelle: APA

Der Fall Aleppos wäre für Assad ein sowohl propagandistisch wie auch strategisch bedeutender militärischer Erfolg, der sich nach Ansicht von Experten zu einer Wende im 2011 ausgebrochenen Aufstand gegen seine Herrschaft entwickeln könnte.

Syrien wirft Israel Angriff auf Militärflughafen vor

Indes warf Syrien Israel vor, einen Militärflughafen am Stadtrand von Damaskus angegriffen zu haben. In der Umgebung des Geländes seien mehrere Raketen eingeschlagen, meldete die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA unter Berufung auf eine nicht näher genannte Militärquelle.

Der „israelische Feind“ wolle damit „Terrororganisationen unterstützen“, hieß es weiter. Ein Sprecherin der israelischen Armee wollte zu dem Vorfall keinen Kommentar abgeben. Verletzte gab es laut Syrien nicht.