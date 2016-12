EU-Kommission stellt Solidaritätskorps vor

Die EU-Kommission hat heute in Brüssel den Startschuss für das Europäische Solidaritätskorps gegeben. Junge Menschen, die an Solidaritätsaktivitäten in Europa interessiert sind, können sich über das neue Korps informieren, Erfahrungen austauschen und mit teilnehmenden Organisationen in Kontakt treten. Ziel ist es, die Chancen junger Menschen zu verbessern.

EU-Sozialkommissarin Marianne Thyssen hofft, dass sich bis 2020 insgesamt 100.000 Jugendliche unter 30 Jahren an dem Solidaritätskorps beteiligen. Damit könne die Freiwilligenarbeit gestärkt und praktische Solidarität ausgeübt werden. Die Sozialkommissarin unterstrich den dreistufigen Plan für die Verbesserung der Ausbildung und Beschäftigung Jugendlicher.

Etwa Hilfe bei Naturkatastrophen

Der EU-Kommissar für humanitäre Hilfe und Krisenmanagement, Christos Stylianides, sieht die Initiative als „maßgeschneidert für junge Leute in Europa“. Damit könne ein aktiver, positiver Beitrag geleistet werden. Es könne anderen Menschen das Leben leichter gemacht werden, insbesondere jenen, die besonders gefährdet seien.

Stylianides verwies neben der Flüchtlingskrise auch auf Naturkatastrophen wie die jüngsten Erdbeben in Italien. Es gebe hier Bedarf für praktische Unterstützung, „und ich weiß, dass unsere Jugend auf diesen Hilferuf reagieren wird“.