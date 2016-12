Audi rüstet Autos mit Ampelsystemen aus

Audi vernetzt seine Autos in den USA künftig mit den Ampelsystemen der Metropolen und will damit ein entspannteres Fahren ermöglichen. Die amerikanische Tochter des deutschen Autoherstellers hat dafür mit mehreren Städten in Nordamerika Kooperationen geschlossen.

„Erstmals tauschen unsere Autos in Echtzeit Daten mit der Verkehrsinfrastruktur aus“, sagte Audi-Manager Andreas Reich. Der Fahrer könne damit sein Fahrverhalten situationsbedingt anpassen und sei vor allem im Stadtverkehr souveräner und entspannter unterwegs. Damit werde auch die Energieeffizienz erhöht. „Am Ende dieser Entwicklung sehen wir das autonome Fahren.“

APA/AP/John Locher

In der ersten Phase sollen die Autofahrer etwa über das Cockpit Informationen vorab erhalten, ob sie mit der erlaubten Geschwindigkeit die nächste grüne Ampel erreichen. Wenn nicht, wird per Countdown die Zeit bis zur nächsten Grünphase angezeigt. Auch in Europa will Audi nach mehreren Pilotprojekten etwa in Berlin, Ingolstadt und Verona die Technologie einführen.