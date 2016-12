Feuerwehr rettete Hund aus zugefrorenem See

Ohne zu zögern ist ein Feuerwehrmann gestern in den eiskalten Gaishorner See in der Steiermark gestiegen, um das Leben eines Hundes zu retten. Das Tier war auf der nur dünnen Eisfläche eingebrochen.

