Letzter Akt für Renzi: Parlament billigt Budget

Das italienische Parlament hat grünes Licht für den Haushalt 2017 gegeben und damit zugleich den Weg frei gemacht für den angekündigten Rücktritt von Regierungschef Matteo Renzi. Der Senat stimmte heute mehrheitlich für das Zahlenwerk.

Renzi will nach der Niederlage beim Verfassungsreferendum am Sonntag zurücktreten. Er war aber am Montag von Staatspräsident Sergio Mattarella gebeten worden, noch bis zur Verabschiedung des Budgets im Amt zu bleiben. Nach Angaben aus Parlamentskreisen wird Renzi Mattarella wohl morgen erneut um seine Entlassung bitten.