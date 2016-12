Europa League: Auf Austria wartet Weihnachtsgeld

Für Austria Wien steht morgen am letzten Tag der Gruppenphase in der Europa League viel auf dem Spiel. Auswärts gegen Viktoria Pilsen geht es nicht nur um das sportliche Prestige, sondern auch um ein richtiges „Weihnachtsgeld“ für die Austria. Bei einem Aufstieg in die K.-o.-Phase könnte der finanziell bereits lukrative Herbst in ein goldenes Frühjahr münden. Auch bei Rapid brachte die Europa League gutes Geld. Das ist allerdings schon so gut wie verplant.

