Kanadas Premier: Tränen bei Treffen mit Flüchtlingen

Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat bei einem Treffen mit syrischen Flüchtlingen geweint. Ein Flüchtling erinnerte sich bei dem Treffen in kleiner Runde in einem Restaurant in Toronto daran, wie Trudeau ihn vor rund einem Jahr auf dem Flughafen mit „Willkommen zu Hause“ begrüßt hatte.

„Ich habe mich sehr stolz gefühlt, hier zu sein“, sagte der Mann kanadischen Medienberichten zufolge. Premierminister Trudeau nahm daraufhin eine Serviette vom Tisch und wischte sich Tränen aus den Augen. „Mir war es damals sehr wichtig, im Namen aller Kanadier diese Menschen zu begrüßen.“ Seit Trudeaus Wahl im vergangenen Herbst hat Kanada rund 35.000 Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen.