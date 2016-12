Selbst ist der Spender

Geht es ums Spenden, sind die Senioren immer noch am eifrigsten. 625 Millionen Euro werden heuer in Österreich für wohltätige Zwecke gegeben, ein großer Teil davon von der Generation 60 plus. Wo bleiben eigentlich die jungen Spender? Auch sie sind karitativ. Allerdings oft auf Umwegen - und am liebsten indem sie selbst anpacken.

