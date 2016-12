Gerissene Oberleitung legt Pariser Bahnhof lahm

Eine gerissene Oberleitung hat heute für einige Stunden den kompletten Zugsverkehr am Pariser Nordbahnhof lahmgelegt und ein Chaos ausgelöst. Von dem Bahnhof, einem der größten Europas, fuhren ab 13.20 Uhr keine Züge mehr ab, wie die Staatsbahn SNCF mitteilte. Betroffen waren der Fern-, Regional- und Nahverkehr. Von dort starten unter anderem die Schnellzüge Eurostar und Thalys.

APA/AFP/Patrick Kovarik

„Es gibt unglaublich viele Menschen, alles ist blockiert, das ist eine Katastrophe“, sagte eine Frau am Nordbahnhof. „Ein Bahnmitarbeiter hat mir gesagt, er wisse nicht, wie ich nach Hause fahren kann.“ Gegen 16.00 Uhr berichtete die SNCF dann, der Bahnverkehr könne schrittweise wieder aufgenommen werden.

Zweite Panne

Es war die zweite Riesenpanne in nur zwei Tagen: Gestern war ebenfalls wegen einer gerissenen Oberleitung die Vorstadt-Linie RER B in nördlicher Richtung ausgefallen. Sie fährt vom Nordbahnhof in die nördlichen Vorstädte und zum Flughafen Charles de Gaulle.

Die Reparaturarbeiten auf dieser Strecke gestalteten sich schwierig und dauerten an. Die Oberleitung ist nach Angaben der SNCF 70 Jahre alt. Manche Ersatzteile waren deswegen nicht mehr verfügbar und mussten extra angefertigt werden.