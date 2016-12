Marines-General als US-Heimatschutzminister möglich

Der künftige US-Präsident Donald Trump favorisiert offenbar einen früheren General des Marine Corps für den Posten des Heimatschutzministers. Trump plane die Nominierung von John Kelly für den Posten, berichtete heute der Sender CBS News unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen. Kelly wäre bereits der dritte General, den Trump in eine hochrangige Position berufen will.

Gouverneur als Botschafter in China

Eine weitere Personalie wurde zudem entschieden: Trump will Iowas Gouverneur Terry Branstad zum US-Botschafter für China machen, wie ein Sprecher des künftigen Präsidenten bekanntgab. Der Senat muss der Personalie noch zustimmen. Branstad hat keinerlei außenpolitische Erfahrung, der 70-Jährige unterhält aber umfangreiche Verbindungen nach China und verfügt über gute Kontakte zu Präsident Xi Jinping.

Außenminister soll nächste Woche verkündet werden

Den Außenminister will Trump nächste Woche verkünden. In einem Telefonat mit der „Today“-Show des Senders NBC sagte Trump, der frühere Präsidentschaftskandidat Mitt Romney sei nach wie vor im Rennen um diesen Posten. „Wir hatten heftige Schwierigkeiten miteinander“, sagte Trump. „Es geht hier aber nicht um Rache, es geht darum, was gut für das Land ist, und ich kann diese Dinge hinter mir lassen.“

Trump sagte, er habe einige Kandidaten für den Posten innerlich abgehakt, sagte aber nicht, welche. Hoch gehandelt werden neben Romney nach wie vor New Yorks früherer Bürgermeister Rudy Giuliani, Ex-CIA-Chef David Petraeus, Tennessees Senator Bob Corker und der frühere US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, John Bolton.