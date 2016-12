Französische Abgeordnete wollen „YouTube-Steuer“

Frankreichs Nationalversammlung will eine Steuer auf Werbeeinnahmen von Internetvideoportalen wie YouTube erheben. Die Abgeordneten stimmten in der Nacht auf heute dafür, diese Maßnahme in ein Gesetz über einen Nachtragshaushalt für 2016 aufzunehmen.

Die von französischen Medien als „YouTube-Steuer“ bezeichnete Abgabe soll zwei Prozent der Werbeeinnahmen betragen und der staatlichen Filmförderung zukommen.

Bisher gibt es eine solche Steuer in Frankreich bereits auf die Einnahmen durch Verleih und Verkauf von DVDs und bei Portalen, auf denen Nutzer Videos gegen Gebühr anschauen können (Video on Demand). Nun sollen auch Portale betroffen sein, bei denen Nutzer nichts bezahlen müssen. Bei pornografischen Videos soll die Steuer zehn Prozent betragen.

Die Pariser Regierung ist gegen den Vorschlag. Haushaltsstaatssekretär Christian Eckert sagte, die Steuer sei schwierig zu erheben.