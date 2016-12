Ex-Drogeriemarktchef Schlecker muss vor Gericht

Der ehemalige Drogeriemarktgründer Anton Schlecker muss sich in Deutschland wegen vorsätzlichen Bankrotts vor Gericht verantworten. Das Stuttgarter Landgericht hat die Anklage gegen den 72-Jährigen zugelassen, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Demnach soll der Mammutprozess am 6. März in Stuttgart beginnen.

Schlecker soll mit seiner Frau und seinen Kindern kurz vor der Pleite seines Imperiums Millionen beiseite geschafft und dem Zugriff der Gläubiger entzogen haben. Europas ehemals größte Drogeriekette Schlecker hatte im Januar 2012 Insolvenz angemeldet. Etwa 25.000 Menschen verloren ihren Arbeitsplatz.