Frau nach Brandanschlag vor Klinik bei Kiel gestorben

Nach einem Brandanschlag vor einer Klinik in Kronshagen bei Kiel in Deutschland ist die Frau heute Abend gestorben. Sie sei ihren schweren Verbrennungen erlegen, teilte die Polizei in Kiel mit.

Nachdem der Täter sein Opfer mit einer zunächst unbekannten Flüssigkeit übergossen und in Brand gesetzt hatte, war die Frau davongelaufen. Sie überquerte noch die Straße vor der Klinik.

Dann kamen ihr nach ersten Erkenntnissen der Polizei Passanten zu Hilfe und löschten das Feuer. Kurze Zeit später wurde in Tatortnähe ein 41 Jahre alter Mann festgenommen.