Assad: Aleppo wird Wendepunkt im Kriegsverlauf

Die jüngsten Geländegewinne der syrischen Armee in Aleppo werden nach den Worten von Präsident Baschar al-Assad den Kriegsverlauf im ganzen Land verändern. Aleppo sei die letzte Hoffnung der Rebellen und ihrer Unterstützer, nachdem sie die Kämpfe um Damaskus und Homs verloren hätten, zitierte der Fernsehsender Al-Madschadin den Staatschef heute.

„Die Entscheidung, ganz Syrien zu befreien, sei gefallen, und Aleppo ist ein Teil davon“, sagte Assad dem Bericht zufolge in einem Interview der Zeitung „Al-Watan“, das vermutlich morgen veröffentlicht wird.

Große Teile von Rebellen zurückerobert

Die syrische Armee und ihre Unterstützer haben in der jüngsten Offensive fast den gesamten von Rebellen kontrollierten Ostteil der Stadt Aleppo erobert. Syrien wird in dem Kampf von Russland und dem Iran unterstützt. Einige der Rebellen und Extremisten in Aleppo erhielten Hilfe von den USA, der Türkei und den arabischen Golfstaaten um Saudi-Arabien.

Die syrische Regierung, die offenbar kurz vor einem Sieg in Aleppo steht, lehnt eine Feuerpause ab. Die Rebellen haben sich ihrerseits trotz schwerer Verluste und einer offensichtlich aussichtslosen Lage mit vielen Opfer unter der Zivilbevölkerung gegen eine Einstellung der Kämpfe entschieden.