Graz-Wahl: SPÖ-Spitzenkandidat zum Parteichef gewählt

Der SPÖ-Spitzenmann für die Grazer Gemeinderatswahl am 5. Februar 2017, Michael Ehmann, ist heute Abend beim außerordentlichen Stadtparteitag zum Parteivorsitzenden gewählt worden. Ehmann erhielt 98,84 Prozent der Stimmen.

In seiner Ansprache bemühte er sich vor der Wahl, die SPÖ als stabilisierende und gestaltende Kraft zu zeichnen. Der KPÖ will er deren Leibthema Wohnen streitig machen. Das Wahlziel: „Stärker werden“, das heißt von 15,31 Prozent zulegen.

Gegen „Angstmachen in der Politik“

Ehmann, Stadtrat für u. a. Soziales und Kultur und seit April geschäftsführender Parteivorsitzender der SPÖ, beteuerte in seiner Rede im Großen Kammersaal in Graz, dass die sozialdemokratischen Grundsätze „wichtiger sind denn je“. Er beklagte die zwölf Prozent Arbeitslosenquote in der steirischen Landeshauptstadt, nur Wien liege noch schlechter.

Ehmann wandte sich dabei auch gegen „Angstmachen in der Politik“, kritisiert wurden dabei allerdings in erster Linie nicht die FPÖ oder gar die rechtsextremen Identitären, sondern eher die ÖVP, hier vor allem Klubchef Reinhold Lopatka und ein klein wenig auch ÖVP-Bürgermeister Siegfried Nagl - „wegen des Verunglimpfens der Mindestsicherungsbezieher“.

FPÖ setzt auf Thema Sicherheit

Die Grazer Freiheitlichen haben unterdessen ihren Wahlkampfauftakt zur Graz-Wahl im Februar gegeben. Punkten will die Partei mit dem Thema Sicherheit, Ziel der Freiheitlichen in Graz ist ein zweiter Stadtratsposten.

Swatek tritt für NEOS an

NEOS hat sich indes für Niko Swatek als Spitzenkandidaten für die Gemeinderatswahl entschieden. Der 25-jährige TU-Student will mit „g’scheiten Ideen statt dummen Verboten“ punkten. Das Motto von NEOS lautet „Graz darf alles“. Mit 100.000 Euro ist das Wahlkampfbudget bescheiden: Die Devise bei der Mitgliederversammlung lautete „arm, aber sexy“.

Swatek, geboren am 5. Jänner 1991, ist bei NEOS kein neues Gesicht. Der Student der Technischen Physik hatte bereits 2015 als bundesweiter Spitzenkandidat der JUNOS-Studierenden bei den ÖH-Wahlen reüssiert.