Eishockey: Salzburg schlittert in Debakel

Nicht nach Wunsch verlief gestern die 27. Runde der Erste Bank Eishockey Liga für das Spitzenduo. Tabellenführer Vienna Capitals musste sich auswärts Znojmo knapp geschlagen geben. Und Meister Red Bull Salzburg schlitterte in Innsbruck in ein 0:7-Debakel. Dafür verdrängten die Black Wings Linz nach einem Sieg in Ljubljana die Salzburger vom zweiten Tabellenplatz.

